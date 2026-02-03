«В результате ДТП пострадали 6 человек, из них 1 ребенок 2013 года рождения, оба водителя автобусов. Все пострадавшие доставлены в городскую больницу, им оказывается помощь», — сообщил Пермяков.
В Прикамье в ДТП с двумя автобусами пострадали шесть человек
ПЕРМЬ, 3 февраля. /ТАСС/. Шестеро человек, в том числе ребенок, пострадали в ДТП с участием двух автобусов в городе Лысьва Пермского края. Об этом сообщает глава Лысьвенского муниципального округа Александр Пермяков на своей странице во «ВКонтакте».