В Прикамье в ДТП с двумя автобусами пострадали шесть человек

ПЕРМЬ, 3 февраля. /ТАСС/. Шестеро человек, в том числе ребенок, пострадали в ДТП с участием двух автобусов в городе Лысьва Пермского края. Об этом сообщает глава Лысьвенского муниципального округа Александр Пермяков на своей странице во «ВКонтакте».