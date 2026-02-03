В Нижнем Новгороде арестовали обвиняемого в покушении на женщину

По версии следствия, в ноябре 2025 года женщина, испытывая личную неприязнь к жительнице региона, которая неоднократно посещала принадлежащий ей салон красоты, решила организовать ее убийство при пособничестве своей знакомой, которая наняла для совершения убийства 25-летнего жителя Нижнего Новгорода. Для реализации задуманного мужчине были переданы сведения о потерпевшей и месте ее нахождения, а также средства в счет платы за убийство.