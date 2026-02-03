Ричмонд
В Нижнем Новгороде арестовали обвиняемого в покушении на женщину

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 февраля. /ТАСС/. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя Нижнего Новгорода, который был нанят для убийства женщины, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ. Еще две женщины, обвиняемые в покушении и в пособничестве убийству, помещены под домашний арест.

Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

«Судом в отношении женщин избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, мужчина заключен под стражу», — говорится в сообщении.

По данному факту заведено уголовное дело по обвинению женщины и мужчины по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство по найму), и женщины, обвиняемой в пособничестве в покушении на убийство (ч. 5 ст. 33 п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, в ноябре 2025 года женщина, испытывая личную неприязнь к жительнице региона, которая неоднократно посещала принадлежащий ей салон красоты, решила организовать ее убийство при пособничестве своей знакомой, которая наняла для совершения убийства 25-летнего жителя Нижнего Новгорода. Для реализации задуманного мужчине были переданы сведения о потерпевшей и месте ее нахождения, а также средства в счет платы за убийство.

Довести до конца свой преступный умысел обвиняемые не смогли. Сотрудники полиции предотвратили преступление в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий.