В Усолье-Сибирском два водителя пострадали при лобовом столкновении автомобилей

— 43-летний водитель легковушки «Фольксваген Пассат» не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. В итоге мужчина выехал на встречную полосу, где после наезда на барьерное ограждение столкнулся с «Форд Фокусом», — уточнили в пресс-службе полиции.