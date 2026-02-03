В Усолье-Сибирском два водителя пострадали при лобовом столкновении автомобилей. Как рассказали КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, авария произошла вечером 2 февраля возле поворота на поселок Белореченский.
— 43-летний водитель легковушки «Фольксваген Пассат» не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. В итоге мужчина выехал на встречную полосу, где после наезда на барьерное ограждение столкнулся с «Форд Фокусом», — уточнили в пресс-службе полиции.
«Фольксваген Пассат» опрокинулся на бок. Водителя этой иномарки, получившего множественные травмы госпитализировали в больницу. 54-летний владелец «Форд Фокуса» смог самостоятельно добраться до медицинского учреждения.
