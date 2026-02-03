Задание за 4 тысячи рублей: крымчанин ответит за работу на СБУ

«Он получил от куратора задание, согласно которому должен был извлечь из тайника картонную коробку с находящимися там сим-картами, которые в дальнейшем должны были использоваться представителями иностранного государства. За указанные действия на счет обвиняемого было зачислено 4 тыс. рублей», — сообщили в надзорном ведомстве.