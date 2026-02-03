Ричмонд
Задание за 4 тысячи рублей: крымчанин ответит за работу на СБУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев — РИА Новости Крым. Житель Крыма отправится под суд за сотрудничество со службой безопасности Украины, сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры республики.

Источник: РИА "Новости"

По данным следствия, являясь противником спецоперации, фигурант вступил в контакт с представителем СБУ и сообщил о своей готовности оказать помощь иностранной разведке в деятельности против России.

«Он получил от куратора задание, согласно которому должен был извлечь из тайника картонную коробку с находящимися там сим-картами, которые в дальнейшем должны были использоваться представителями иностранного государства. За указанные действия на счет обвиняемого было зачислено 4 тыс. рублей», — сообщили в надзорном ведомстве.

Противоправные действия пресекли сотрудники ФСБ. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Верховный Суд Крыма.