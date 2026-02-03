Хороший, но своеобразный. Что говорят о педагоге, в которого стрелял ученик

Девятиклассник уфимской гимназии № 16, который пришел утром 3 февраля в учебное заведение с игрушечным автоматом и настоящим ножем, планировал расправиться с учителем истории Тамерланом Салигаскаровым, который якобы «отчитывал за поведение и плохие оценки». По нашим данным, школьник затаил обиду на педагога и хотел отомстить. Что известно об учителе, рассказывает ufa.aif.ru.
Заслуженный учитель.
53-летний учитель истории и обществознания гимназии № 16 Тамерлан Венерович Салигаскаров является одним из уважаемых педагогов города. Он неоднократно становился лауреатом престижных профессиональных конкурсов. Так, он был удостоен звания «Заслуженный учитель». В 2006 году он одержал победу в конкурсе в рамках национального проекта «Образование», за что получил грант в размере 100 тыс. рублей.
Педагог в свое окончил уфимскую школу № 39 (ныне одна из самых престижных, «элитных» гимназий в столице — Ред.), затем Башкирский государственный педагогический университет. Трудился учителем уже со студенческой скамьи.
В одном из интервью Тамерлан Венерович рассказывал, что когда перед ним стоял выбор — заняться музыкой или педагогикой, он выбрал детей, которые его «очаровали своей энергетикой».
Сам он предпочитает, чтобы ученики называли его Тимур Венерович. Педагог считает, что это имя больше подходит ему и его характеру, нежели Тамерлан.
Что говорят ученики и родители.
Ученики отзываются о нем как о добром человеке и профессиональном педагоге:
«Тимур Венерович очень хороший и добрый учитель»;
«Нормальный мужик»;
«Мой школьный учитель. Профессионал своего дела. Ужасная ситуация… Он очень добрый и действительно педагог, знающий свой предмет»;
«Тимур Венерович, родной. Обожала его как личность. Бывало, заменял других педагогов. Мне нравилось, как он ведет предмет. Он вел у нашего класса историю. Не помню, чтобы кто-то плохо к нему относился»;
«Учился ребенок в этой школе. Прекрасные педагоги и директор. Кстати, отдельно сын всегда отмечал историка как самого лучшего учителя. Не надо глупых и никому не нужных проверок в отношении учителей, пожалуйста. И так профессионалов осталось немного».
Однако есть и неоднозначные отзывы о педагоге:
«Не удивлена, что именно на этого учителя»;
«Общается в повелительном тоне, приказывает, любит спорить»;
«Педагог своеобразный, у него есть свои любимчики».
Напомним, в результате нападения педагог получил травму глаза. Оружие, из которого стрелял школьник, было игрушечным. По факту инцидента сейчас проводят проверку. Глава региона Радий Хабиров заявил, что если вскроются факты буллинга, руководство школы уволят.