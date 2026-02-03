Хороший, но своеобразный. Что говорят о педагоге, в которого стрелял ученик

53-летний учитель истории и обществознания гимназии № 16 Тамерлан Венерович Салигаскаров является одним из уважаемых педагогов города. Он неоднократно становился лауреатом престижных профессиональных конкурсов. Так, он был удостоен звания «Заслуженный учитель». В 2006 году он одержал победу в конкурсе в рамках национального проекта «Образование», за что получил грант в размере 100 тыс. рублей.