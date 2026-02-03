В Кодинске семиклассница напала на учителя и ранила одноклассницу

В Красноярском крае сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия в школе № 4 города Кодинска. Ученица седьмого класса попыталась атаковать педагога, после чего нанесла ранение другой школьнице. Об этом сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.
По предварительной информации, семиклассница попыталась нанести ранение учителю, однако ее действия пресекли одноклассники. После этого несовершеннолетняя ранила одну из учениц. Пострадавшей оказали квалифицированную медицинскую помощь, в настоящее время она уже отпущена домой.
Нападавшая была задержана на месте. Сейчас с ней и ее семьей работают сотрудники полиции, устанавливаются все мотивы и обстоятельства случившегося.
Ранее об инциденте сообщал телеграм-канал Baza. По данным канала, девочка была вооружена ножом, а нападению предшествовал конфликт с педагогом.
Это уже второе нападение в российских школах за сегодняшний день. Ранее в Уфе ученик 9-го класса гимназии № 16 открыл стрельбу из страйкбольного автомата в сторону педагога.