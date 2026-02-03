В Кодинске семиклассница напала на учителя и ранила одноклассницу

По предварительной информации, семиклассница попыталась нанести ранение учителю, однако ее действия пресекли одноклассники. После этого несовершеннолетняя ранила одну из учениц. Пострадавшей оказали квалифицированную медицинскую помощь, в настоящее время она уже отпущена домой.