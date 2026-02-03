«Хотел припугнуть»: подросток из Уфы рассказал о мотивах нападения на школу.

МВД Башкирии опубликовало кадры предварительного допроса девятиклассника, который сегодня напал на свою гимназию № 16. Подросток рассказал министру МВД Башкирии Александру Воронежскому, что готовился несколько недель. Он понимал, что пластмассовым автоматом нельзя нанести серьезные увечья. «Башинформ» публикует часть диалога:
— Ты понимал, что этим оружием не причинишь серьезный вред?
— Я и не хотел, просто припугнуть…
— Припугнуть и показать, что ты чего-то стоишь? Наверное, показывать надо другими способами, не знаю, армрестлингом, например…
— Я пытался. И разговаривал, и драки были, и беседы с завучем, учителями.
Напомним, ЧП произошло сегодня около 11 часов. После того, как сработала тревожная кнопка, на место оперативно прибыли сотрудники полиции, Росгвардии и других экстренных служб. Один из учеников 9 класса прошел на урок с пластиковым пневматическим автоматом. Он сделал несколько выстрелов в учителя и трех одноклассников, а затем взорвал петарду. После он не сопротивлялся задержанию. Следком Башкирии возбудил уголовные дела по ЧП в школе, на самого подростка и по статье «Халатность» на руководство школы.
На место приехал и Глава Башкирии. В беседе с журналистами он отметил, что сейчас важно разобраться в произошедшем, без эмоций. Также Радий Хабиров подчеркнул, что если причиной нападения стал буллинг, то руководство гимназии уволят.