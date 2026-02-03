Водитель Subaru сбил девочку на Морском проспекте в Новосибирске

3 февраля в Советском районе Новосибирска автомобиль сбил ребенка на проезжей части. ДТП произошло на Морском проспекте около дома № 40. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Новосибирской области.
По предварительной информации, водитель 1992 года рождения за рулем автомобиля Subaru Forester двигался по Морскому проспекту. Он совершил наезд на девочку 2015 года рождения, которая переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода.
Пострадавшего ребенка доставили в медицинское учреждение. Характер полученных травм сейчас уточняют. На месте происшествия работают сотрудники ДПС, они устанавливают все обстоятельства случившегося.