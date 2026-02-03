Ричмонд
Деревья нависли над домом после оползня на улице Петрозаводской в Сочи

В Адлерском районе Сочи спасатели третий раз ликвидируют последствия селя.

Источник: ЮРПСО МЧС России

После проливных дождей в Сочи сошел еще один оползень. Сдвиг почвы на улице Петрозаводской привел к тому, что деревья около жилого дома опасно нависли над зданием. Об этом сообщают в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

В ведомстве рассказали, что сообщение об опасности поступило от диспетчера Центрального управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. Спасательная бригада оперативно прибыла на место происшествия и приступила к устранению угрозы. Наклоненные стволы деревьев аккуратно спилили, предотвратив возможное падение на жилой дом.

«Это уже третий вызов спасателей по указанному адресу, — отметили в ЮРПСО МЧС России. — 20 и 30 января дежурные смены Южного регионального поисково-спасательного отряда также ликвидировали последствия оползневых процессов на улице Петрозаводской».

Ранее сообщалось, что в Адлерском районе Сочи из-за сошедшего селя перекрыли дорогу.