Жительница Башкирии получила срок за уклонение от надзора

Как рассказали в прокуратуре республики, женщина была осуждена за убийство и вышла на свободу в 2017 году. По закону, в отношении нее оформили административный надзор, однако она не стала соблюдать его условия, за что несколько лет назад ее снова отправили в колонию на пять месяцев и ужесточили ограничения.