Жительница Башкирии получила срок за уклонение от надзора

Женщину, освободившуюся после убийства, снова отправили в колонию за нарушения.

Источник: Комсомольская правда

В Благоварском районе Башкирии суд вынес приговор 36-летней местной жительнице. Ее признали виновной в уклонении от административного надзора, который был установлен после освобождения из колонии.

Как рассказали в прокуратуре республики, женщина была осуждена за убийство и вышла на свободу в 2017 году. По закону, в отношении нее оформили административный надзор, однако она не стала соблюдать его условия, за что несколько лет назад ее снова отправили в колонию на пять месяцев и ужесточили ограничения.

Несмотря на это, женщина продолжила нарушать режим. В течение года ее более 20 раз привлекали к административной ответственности за несоблюдение правил надзора. Кроме того, в октябре прошлого года ее пьяной задержали поздно ночью в общественном месте.

— Женщина признала свою вину. Суд приговорил ее к восьми месяцам лишения свободы, которые она проведет в колонии общего режима, — добавили в прокуратуре.

