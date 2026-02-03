В Молдове задержали мошенников: Под предлогом устранения неполадок в телекоммуникационной сети они украли у жертвы более миллиона леев

Полиция Ботаники раскрыла крупную мошенническую схему, организованную двумя молодыми людьми в возрасте 19 и 26 лет, жителями Леовского района.
Нанесенный ущерб превышает 1 миллион леев. Злоумышленники связались по телефону с 62-летней женщиной из Кишинева, которую ввели в заблуждение под предлогом устранения предполагаемых неполадок в телекоммуникационной сети. Таким образом, они получили незаконный доступ к банковскому счету жертвы и с помощью нескольких транзакций похитили в общей сложности более 1 034 000 леев.
Правоохранители установили личности подозреваемых, которые были задержаны при поддержке спецназа Fulger. В их домах были проведены обыски, в ходе которых были изъяты суммы в национальной и иностранной валюте, банковские карты, принадлежащие третьим лицам, флешки, а также рукописные записи, имеющие отношение к уголовному делу.