В Молдове задержали мошенников: Под предлогом устранения неполадок в телекоммуникационной сети они украли у жертвы более миллиона леев

Правоохранители установили личности подозреваемых, которые были задержаны при поддержке спецназа Fulger. В их домах были проведены обыски, в ходе которых были изъяты суммы в национальной и иностранной валюте, банковские карты, принадлежащие третьим лицам, флешки, а также рукописные записи, имеющие отношение к уголовному делу.