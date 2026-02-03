Омский учитель математики украл на фудкорте рождественскую посуду

В омской полиции рассказали о неординарном случае кражи. Учитель математики одной из частных школ Омска, положительный и ранее не судимый, попался на краже посуды с рождественскими мотивами и микрофонов.
Все это в торговом центре на улице Масленникова приобрела 25-летняя омичка, а после зашла в кафе на фудкорте перекусить. Оставила пакет с вещами, пошла за заказом, а когда вернулась, пакета уже не было.
Девушка обратилась в полицию, сумму причиненного ущерба она оценила в 27 тысяч рублей. Воришку вычислили по камерам, установили личность и доставили в отдел полиции. Им оказался учитель. Похищенную посуду и микрофоны нашли у него дома.
Мотивы своего поступка педагог пояснить не смог. На учителя заведено дело по статье «Кража», похищенное возвращено законной владелице.
Ранее мы сообщали об омиче, который похитил вещи из грузовика маркетплейса.