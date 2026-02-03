Ричмонд
В Харькове объявили режим ЧС

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Чрезвычайная ситуация объявлена в Харькове из-за повреждения теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), сообщает во вторник украинское агентство УНИАН.

Источник: Администрация Харькова

«В Харькове объявили чрезвычайную ситуацию», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.

По данным издания, теплоснабжение отсутствует у порядка тысячи объектов, в том числе 850 жилых домов.