В Харькове объявили режим ЧС

«В Харькове объявили чрезвычайную ситуацию», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
По данным издания, теплоснабжение отсутствует у порядка тысячи объектов, в том числе 850 жилых домов.
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Чрезвычайная ситуация объявлена в Харькове из-за повреждения теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), сообщает во вторник украинское агентство УНИАН.
«В Харькове объявили чрезвычайную ситуацию», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
По данным издания, теплоснабжение отсутствует у порядка тысячи объектов, в том числе 850 жилых домов.