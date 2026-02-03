Направил пистолет прямо в лицо: стали известны подробности нападения 15-летнего подростка на гимназию Уфы

Следственный комитет Башкирии расследует нападение на учителя и учащихся одной из школ Уфы. Главным фигурантом дела является 15-летний девятиклассник.
По данным следствия, 3 февраля около 10:43 утра подросток вошел в здание образовательного учреждения в Кировском районе Уфы и в коридоре взорвал петарду. После этого он зашел в кабинет, где находились его классный руководитель и другие ученики. Подросток направил в лицо 56-летнему педагогу детский автомат, похожий на пневматическое оружие, и выстрелил. Он также произвел выстрелы в сторону нескольких одноклассников. В результате учитель получил ссадину на лице. Других пострадавших нет.
После этого подросток вышел из класса и поджег еще несколько петард в школьных коридорах. Вскоре его задержали.
Сейчас следователи и криминалисты осматривают место происшествия, опрашивают подозреваемого, очевидцев и других свидетелей, изымают необходимые документы. Также в ходе расследования проверят, достаточно ли мер предпринимала администрация школы для обеспечения безопасности.
— Ход расследования находится на личном контроле у руководителя следственного управления по Республике Башкортостан, — добавили в СК.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.