Направил пистолет прямо в лицо: стали известны подробности нападения 15-летнего подростка на гимназию Уфы

По данным следствия, 3 февраля около 10:43 утра подросток вошел в здание образовательного учреждения в Кировском районе Уфы и в коридоре взорвал петарду. После этого он зашел в кабинет, где находились его классный руководитель и другие ученики. Подросток направил в лицо 56-летнему педагогу детский автомат, похожий на пневматическое оружие, и выстрелил. Он также произвел выстрелы в сторону нескольких одноклассников. В результате учитель получил ссадину на лице. Других пострадавших нет.