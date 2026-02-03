Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура назвала возможную причину конфликта в школе в Красноярском крае

Прокуратура Красноярского края назвала причину нападения школьницы на сверстницу.

Источник: РИА "Новости"

КРАСНОЯРСК, 3 фев — РИА Новости. Конфликт в школе Красноярского края предварительно произошел из-за эмоционального состояния ученицы на фоне конфликтов с одноклассниками, сообщает краевая прокуратура.

Во вторник в ГСУ СК по Красноярскому краю и республике Хакасия сообщили, что в школе в Кодинске Красноярского края девочка после конфликта с учителем напала с ножом на сверстницу. Возбуждены два уголовных дела.

«Сегодня 14-летняя ученица школы № 4 в Кодинске принесла в школу нож, после чего нанесла ранение ученице параллельного класса. Предварительной причиной конфликта стало эмоциональное состояние школьницы на фоне сложных отношений с другими учениками», — говорится в сообщении.