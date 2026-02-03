Мужчина из Улан-Удэ не улетел на Пхукет из-за хулиганства на борту самолета

На место происшествия прибыли оперативники и задержали 60-летнего мужчину. Он не реагировал на их замечания. В результате мужчине было отказано в перелете. Нарушитель был задержан и теперь ему грозит штраф от 500 до 1000 рублей за мелкое хулиганство. Также есть вероятность попадания в «черный список» авиакомпаний, что означает возможность отказа в перевозке.