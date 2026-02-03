Из-за непогоды в Башкирии временно ограничили движение на двух трассах

В Башкирии из-за ухудшения погоды временно ограничили движение для грузового и пассажирского транспорта. Ограничения введены для обеспечения безопасности на двух участках трасс.
Запрет действует на автодороге М-5 «Урал» (с 1194 по 1363 км) и на трассе Уфа — Бирск — Янаул (с 67 по 214 км). По предварительной информации, эти меры продлятся до 9 утра 4 февраля.
В Госавтоинспекции республики просят водителей учитывать эти ограничения при планировании поездок, соблюдать требования дорожных знаков и, по возможности, воздержаться от выезда до улучшения погодных условий.
