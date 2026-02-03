Ричмонд
Задержанному за убийство мальчика в Петербурге предъявили обвинение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет в Санкт-Петербурге предъявил обвинение задержанному по делу об убийстве девятилетнего мальчика из Красносельского района.

Источник: Reuters

Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу.

«Следственными органами ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу 38-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве малолетнего (п. “в” ч. 2 ст. 105 УК РФ)», — говорится в сообщении.