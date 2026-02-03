Ричмонд
Замглавы Сергиева Посада задержали по подозрению в мошенничестве

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Первый замглавы Сергиево-Посадского округа Сергей Тостановский, подмосковный депутат и бизнесмены стали фигурантами дела о мошенничестве и взятках, сообщило региональное управление ФСБ.

Источник: © РИА Новости

«Пресечена противоправная деятельность первого заместителя главы Сергиево-Посадского городского округа Московской области, начальника управления сельского хозяйства данной администрации и двоих его подчиненных, а также директора местного муниципального бюджетного учреждения, который является депутатом городского округа, и представителей коммерческих структур, организовавших хищение бюджетных денежных средств», — рассказали в пресс-службе.

По данным силовиков, несколько сотрудников администрации получали денежное вознаграждение за помощь коммерческим структурам выигрывать в конкурсах при определении поставщика услуг по муниципальным контрактам и при дальнейшем покровительстве.

«Управлением задокументированы факты заключения от лица администрации, в том числе через муниципальные бюджетные учреждения, фиктивных договоров с коммерческими организациями, которые взятые на себя обязательства не выполнили», — отметили в ведомстве.

Помимо этого установлено, что начальник управления сельского хозяйства с целью хищения средств необоснованно повышал премии сотрудникам, а также оформлял фиктивные командировочные расходы.

Правоохранительные органы возбудили уголовные дела о мошенничестве, получении и даче взятки, а также о посредничестве во взяточничестве. Фигурантов задержали.