Под Ростовом из ревности сожгли автомобиль стоимостью 700 тысяч рублей

В Аксае Ростовской области местная жительница лишилась своего автомобиля. Как она сообщила сотрудникам полиции, машину просто сожгли.
Силовики детально восстановили события и вышли на след подозреваемого. Им оказался мужчина, который из ревности решил отомстить хозяйке авто. Сумма причиненного им ущерба составила около 700 тысяч рублей.
— Как выяснилось, противоправные действия были совершены на фоне ревности в семейной паре, — рассказали в региональном ГУ МВД.
Сейчас в отношении мужчины возбуждено дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Его взяли под стражу. Если дело дойдет до суда, а вину дончанина признают, он может сесть в тюрьму на срок до пяти лет.
