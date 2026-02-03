Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Ростовом из ревности сожгли автомобиль стоимостью 700 тысяч рублей

Под Ростовом на мужчину, сжегшего чужой автомобиль, завели дело.

Источник: Комсомольская правда

В Аксае Ростовской области местная жительница лишилась своего автомобиля. Как она сообщила сотрудникам полиции, машину просто сожгли.

Силовики детально восстановили события и вышли на след подозреваемого. Им оказался мужчина, который из ревности решил отомстить хозяйке авто. Сумма причиненного им ущерба составила около 700 тысяч рублей.

— Как выяснилось, противоправные действия были совершены на фоне ревности в семейной паре, — рассказали в региональном ГУ МВД.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Его взяли под стражу. Если дело дойдет до суда, а вину дончанина признают, он может сесть в тюрьму на срок до пяти лет.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.