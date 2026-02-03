СК назвал причину смерти найденного в Петербурге мальчика

В сообщении говорится, что 30 января обвиняемый посадил девятилетнего мальчика в автомобиль, передвигаясь на нем от парковки гипермаркета на Таллинском шоссе к месту своего проживания. На почве «личных неприязненных отношений», которые внезапно возникли «в ходе конфликта с потерпевшим», мужчина напал на ребенка и нанес ему удар кулаком в голову. «От полученных повреждений ребенок скончался на месте», — сказали в СК.