Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК назвал причину смерти найденного в Петербурге мальчика

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Ребенок, тело которого было найдено в Санкт-Петербурге, погиб от удара похитившего его мужчины кулаком в голову, сообщили в пресс-службе СК России.

Источник: РИА "Новости"

В сообщении говорится, что 30 января обвиняемый посадил девятилетнего мальчика в автомобиль, передвигаясь на нем от парковки гипермаркета на Таллинском шоссе к месту своего проживания. На почве «личных неприязненных отношений», которые внезапно возникли «в ходе конфликта с потерпевшим», мужчина напал на ребенка и нанес ему удар кулаком в голову. «От полученных повреждений ребенок скончался на месте», — сказали в СК.