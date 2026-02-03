В Иркутске на улице Софьи Перовской загорелась квартира на первом этаже многоэтажного дома. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МЧС России Приангарья,
сотрудники газодымозащитной службы эвакуировали 10 человек из задымленного подъезда, еще двое жильцов покинули здание самостоятельно.
— По словам владельца квартиры, он включил стиральную машину и ушел из дома. На следующий день бытовая техника загорелась, — пояснили в пресс-службе ведомства.
Огонь уничтожил площадь в три квадратных метра, а потушить пламя удалось 25 спасателям с использованием шести единиц техники МЧС. Специалисты установили, что причиной пожара стало короткое замыкание в подключенной к электросети стиральной машинке.
