В Иркутске на улице Софьи Перовской загорелась квартира на первом этаже

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что ефрейтор Константин Фоменко из Бурятии является санитарным инструктором в зоне СВО. «За ленточкой» военнослужащий находится уже 2,5 года. За это время сибиряк эвакуировал более полусотни сослуживцев.