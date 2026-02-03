Ричмонд
В Иркутске на улице Софьи Перовской загорелась квартира на первом этаже

Владелец квартиры включил стиральную машину и ушел из дома.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске на улице Софьи Перовской загорелась квартира на первом этаже многоэтажного дома. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МЧС России Приангарья,

сотрудники газодымозащитной службы эвакуировали 10 человек из задымленного подъезда, еще двое жильцов покинули здание самостоятельно.

— По словам владельца квартиры, он включил стиральную машину и ушел из дома. На следующий день бытовая техника загорелась, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Огонь уничтожил площадь в три квадратных метра, а потушить пламя удалось 25 спасателям с использованием шести единиц техники МЧС. Специалисты установили, что причиной пожара стало короткое замыкание в подключенной к электросети стиральной машинке.

