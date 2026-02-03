По делу о хищении бюджета задержан первый замглавы Сергиева Посада

В Сергиево-Посадском городском округе раскрыта схема хищения бюджетных средств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Москве и Московской области.
В ведомстве уточнили, что среди задержанных числятся первый замглавы округа Сергей Тостановский, начальник управления сельского хозяйства с двумя подчиненными, а также руководитель бюджетного учреждения и представители бизнеса.
Как уточняет РИА Новости, задержанных подозревают в получении взяток за помощь бизнесу при заключении госконтрактов. Следствие задокументировало факты заключения фиктивных договоров, обналичивания средств через подставные акты приемки работ, а также махинаций с премиями и командировочными расходами. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве, получении и даче взяток.
Правоохранительные органы проводят следственные действия, чтобы установить точный ущерб и выявить все обстоятельства преступления.