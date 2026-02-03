По делу о хищении бюджета задержан первый замглавы Сергиева Посада

Как уточняет РИА Новости, задержанных подозревают в получении взяток за помощь бизнесу при заключении госконтрактов. Следствие задокументировало факты заключения фиктивных договоров, обналичивания средств через подставные акты приемки работ, а также махинаций с премиями и командировочными расходами. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве, получении и даче взяток.