Признавшемуся в убийстве девятилетнего мальчика из Петербурга предъявили обвинение

По версии следствия, 30 января по пути от парковки гипермаркета «Лента» на Таллинском шоссе к своему дому обвиняемый посадил мальчика к себе в машину. В автомобиле между ними возник конфликт, в результате которого мужчина напал на ребенка и ударил его по голове, отчего потерпевший скончался на месте.