Суд отказал Штокману в переводе под домашний арест

Московский городской суд отклонил апелляцию защиты и оставил в силе решение об аресте Михаила Штокмана, обвиняемого в коррупции. Таким образом, ему отказано в изменении меры пресечения на домашний арест, и он останется в следственном изоляторе как минимум до 17 февраля 2026 года. Об этом сообщается в материалах на сайте суда.
Гендиректор бетонного завода Михаил Штокман — брат бывшего замглавы Нижнего Новгорода Ильи Штокмана — обвиняется в особо тяжком преступлении — посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. Это дело соединено с другим, где он проходит по статьям о превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере.
На заседании адвокат настаивал на смягчении меры пресечения, указывая, что Штокман ранее не судим, имеет постоянное место жительства в Нижнем Новгороде, не собирался скрываться и что доказательства его вины неочевидны. Защита просила перевести его под домашний арест в Москве.
Однако суд апелляционной инстанции согласился с выводами Басманного районного суда и позицией следствия. В постановлении указано, что, учитывая тяжесть инкриминируемого преступления, у суда есть основания полагать, что Штокман может скрыться за границу, продолжить преступную деятельность или повлиять на свидетелей. Эти обстоятельства суд счёл исключительными, оправдывающими содержание под стражей, и Штокмана оставили в следственном изоляторе.
Напомним, вице-мэр Нижнего Новгорода Илья Штокман обвиняется в получении взятки на сумму 55 млн рублей. Три года назад он внезапно оставил госслужбу и ушел на СВО. В сентябре 2025 года его задержали по подозрению в коррупции, сейчас он находится под следствием.