Суд отказал Штокману в переводе под домашний арест

Московский городской суд отклонил апелляцию защиты и оставил в силе решение об аресте Михаила Штокмана, обвиняемого в коррупции. Таким образом, ему отказано в изменении меры пресечения на домашний арест, и он останется в следственном изоляторе как минимум до 17 февраля 2026 года. Об этом сообщается в материалах на сайте суда.