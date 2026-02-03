Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из уфимского аэропорта станет летать больше рейсов в Шарм-эль-Шейх

Египетская авиакомпания возобновит прямые полеты из Уфы в феврале.

Источник: Комсомольская правда

Из Уфы станет больше прямых рейсов в Египет. Авиакомпания AIR CAIRO возобновит полеты по этому направлению с 21 февраля, как сообщили в пресс-службе международного аэропорта «Уфа».

Совместно с туроператорами перевозчик запустит регулярные рейсы по маршруту Шарм-эль-Шейх — Уфа — Шарм-эль-Шейх. Самолеты будут летать два раза в неделю.

Для перевозок будут использовать лайнеры Airbus A-320, рассчитанные на 180 пассажиров.

В пресс-службе аэропорта также напомнили, что помимо AIR CAIRO, прямые рейсы из Уфы в Шарм-эль-Шейх выполняют авиакомпании AL MASRIA, Nordwind Airlines и «Россия».

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.