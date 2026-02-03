Из уфимского аэропорта станет летать больше рейсов в Шарм-эль-Шейх

Из Уфы станет больше прямых рейсов в Египет. Авиакомпания AIR CAIRO возобновит полеты по этому направлению с 21 февраля, как сообщили в пресс-службе международного аэропорта «Уфа».
Совместно с туроператорами перевозчик запустит регулярные рейсы по маршруту Шарм-эль-Шейх — Уфа — Шарм-эль-Шейх. Самолеты будут летать два раза в неделю.
Для перевозок будут использовать лайнеры Airbus A-320, рассчитанные на 180 пассажиров.
В пресс-службе аэропорта также напомнили, что помимо AIR CAIRO, прямые рейсы из Уфы в Шарм-эль-Шейх выполняют авиакомпании AL MASRIA, Nordwind Airlines и «Россия».
