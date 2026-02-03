Восьмиклассница из Кодинска сначала пыталась ранить учителя

В Красноярском крае в школе Кодинска 14-летняя ученица напала с ножом на сверстницу. Однако перед этим она пыталась поранить учителя. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Инцидент произошёл днём 3 февраля на уроке химии школе № 4 в Кодинске. После конфликта с учителем школьница попыталась ранить педагога, однако ей помешали одноклассники. После этого девочка с ножом напала на сверстницу, которая учится в параллельном классе.
Пострадавшую девочку госпитализировали. Ей оказали необходимую медпомощь и отпустили.
Нападавшую задержали. В настоящее время с ней и её семьёй работают сотрудники полиции.