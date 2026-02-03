Семья с ребенком попала в ДТП во время сильного снегопада в Ростовской области

Семье с ребенком, попавшей в ДТП во время сильного снегопада, помогли в Ростовской области. Детали рассказали в управлении Госавтоинспекции.
Машину с серьезными повреждениями кузова инспекторы ДПС нашли посреди дороги на трассе М-4 «Дон». Оказалось, во время непогоды автомобиль врезался в отбойник и развернулся.
За рулем находилась женщина, она получила небольшие ушибы и ссадины, ее пассажиры — трое взрослых родственников и мылыш — не пострадали.
Сотрудники Госавтоинспекции сразу же вызвали скорую помощь, эвакуатор и дополнительный экипаж ДПС. На патрульном автомобиле пострадавших доставили на пост и сообщили о случившемся их близким.
Оставшиеся на месте происшествия автоинспекторы обеспечили безопасность дорожного движения. Поврежденную машину отбуксировали в безопасное место.