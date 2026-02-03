В Иркутской области за незаконную продажу пиротехники завели четыре дела

Пока жители Иркутской области готовились к новогодним праздникам, сотрудники МЧС и полиции проверяли, чтобы эти они не закончились пожаром. В регионе прошел масштабный рейд по точкам продажи пиротехники. Специалисты прошли по 129 местам, где чаще всего торгуют «стихийными» петардами и салютами. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, еще 200 проверок провели местные власти, высматривая незаконные ларьки на улицах.