В Иркутской области за незаконную продажу пиротехники завели четыре дела

Пока жители Иркутской области готовились к новогодним праздникам, сотрудники МЧС и полиции проверяли, чтобы эти они не закончились пожаром. В регионе прошел масштабный рейд по точкам продажи пиротехники. Специалисты прошли по 129 местам, где чаще всего торгуют «стихийными» петардами и салютами. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, еще 200 проверок провели местные власти, высматривая незаконные ларьки на улицах.
— В 10 случаях продавцы грубо нарушили правила пожарной безопасности. Четверо «предпринимателей» продавали пиротехнику незаконно — на них завели административные дела, а 27 упаковок опасного товара изъяли, — уточняется в сообщении.
Спасатели проверили и интернет-магазины. Владельцам напомнили, что запрещено продавать петарды подросткам младше 16 лет. А вот любителей торговать там, где нельзя, нашли в Братском районе и Тайшетском округе. На 11 нарушителей составили протоколы.