В Ростовской области пенсионерка передала мошеннице почти два миллиона рублей

Мошенница сказала, что это нужно для того, чтобы задекларировать купюры и проверить пенсионерку на предмет финансирования террористических организаций. Пожилая женщина поверила собеседнице и вынесла курьеру один миллион восемьсот тысяч рублей. Только спустя время дончанка поняла, что ее обманули.