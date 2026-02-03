В Ростовской области пенсионерка передала мошеннице почти два миллиона рублей

В Миллеровском районе Ростовской области пенсионерка стала жертвой мошенников. По ее словам, ей позвонила незнакомка. Она представилась сотрудницей силовых органов, а потом убедила пенсионерку отдать все наличные девушке-курьеру.
Мошенница сказала, что это нужно для того, чтобы задекларировать купюры и проверить пенсионерку на предмет финансирования террористических организаций. Пожилая женщина поверила собеседнице и вынесла курьеру один миллион восемьсот тысяч рублей. Только спустя время дончанка поняла, что ее обманули.
— По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемого в совершении преступления, — сказали в ГУ МВД по Ростовской области.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.