Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Бурзянском районе Башкирии появится новая круглогодичная турбаза

Проект строительства турбазы в Бурзянском районе получил статус приоритетного.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии планируют построить новую туристическую базу, которая будет работать круглый год. Проект ее создания в Бурзянском районе включили в список приоритетных инвестиционных инициатив.

Как сообщили в правительстве республики, строительство будет вести компания «Сенсия». Общий объем инвестиций составит около 49 миллионов рублей. Ранее этот проект был представлен главе региона на специальной встрече с инвесторами и получил одобрение, а также право на государственную поддержку.

По замыслу инвесторов, на территории появятся 13 гостевых домов, административное здание, беседки, пункт проката снаряжения, а также несколько зон для отдыха и кемпинга.

Благодаря присвоению статуса приоритетного, компания-инвестор сможет арендовать земельный участок под строительство без проведения аукциона.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.