В Бурзянском районе Башкирии появится новая круглогодичная турбаза

В Башкирии планируют построить новую туристическую базу, которая будет работать круглый год. Проект ее создания в Бурзянском районе включили в список приоритетных инвестиционных инициатив.
Как сообщили в правительстве республики, строительство будет вести компания «Сенсия». Общий объем инвестиций составит около 49 миллионов рублей. Ранее этот проект был представлен главе региона на специальной встрече с инвесторами и получил одобрение, а также право на государственную поддержку.
По замыслу инвесторов, на территории появятся 13 гостевых домов, административное здание, беседки, пункт проката снаряжения, а также несколько зон для отдыха и кемпинга.
Благодаря присвоению статуса приоритетного, компания-инвестор сможет арендовать земельный участок под строительство без проведения аукциона.
