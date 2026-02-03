В Бурзянском районе Башкирии появится новая круглогодичная турбаза

Как сообщили в правительстве республики, строительство будет вести компания «Сенсия». Общий объем инвестиций составит около 49 миллионов рублей. Ранее этот проект был представлен главе региона на специальной встрече с инвесторами и получил одобрение, а также право на государственную поддержку.