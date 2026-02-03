Подростки-курьеры похитили у пенсионерок 3,8 млн рублей

Двое несовершеннолетних из разных регионов России стали фигурантами уголовных дел о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, они выполняли роль курьеров в преступной схеме по обману пожилых жительниц Волгограда. Об этом сообщает ГУ МВД по Волгоградской области.