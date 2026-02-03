Подростки-курьеры похитили у пенсионерок 3,8 млн рублей

Двое несовершеннолетних из разных регионов России стали фигурантами уголовных дел о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, они выполняли роль курьеров в преступной схеме по обману пожилых жительниц Волгограда. Об этом сообщает ГУ МВД по Волгоградской области.
73-летнюю пенсионерку запугали по телефону мошенники, которые представились полицейскими и обвинили женщину в пособничестве преступникам. Испугавшись ответственности, она согласилась передать все накопленные деньги. В течение недели женщина трижды встречалась с курьером, передав, в общей сложности более 2,6 млн рублей.
В результате оперативных действий полицейские задержали первого подозреваемого, который оказался 17-летним жителем Липецкой области.
Аналогичным образом была обманута 64-летняя волгоградка, лишившаяся 1,2 млн рублей. Второго участника схемы, 16-летнего жителя Кемеровской области, оперативники выследили в Пскове. Его задержали совместно с местными коллегами в тот момент, когда он пытался перевести похищенные деньги. Следствие установило, что кемеровчанин также причастен к обману первой потерпевшей.
В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере», решением суда они заключены под стражу.
Сейчас полиция проверяет задержанных на причастность к аналогичным преступлениям в других регионах страны.