В Ростовской области двух братьев будут судить за нападение на полицейских

— В зависимости от роли и степени участия в преступлении задержанных обвиняют по частям 1 и 2 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Следствие завершено, материалы направили в суд для рассмотрения по существу, — прокомментировали в СК.