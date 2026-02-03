В Ростовской области двух братьев будут судить за нападение на полицейских

В станице Вешенской Ростовской области завершили расследование дела о нападении на сотрудников полиции, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.
Подозреваемые — двое братьев из Тарасовского района 17 и 27 лет. В ноябре 2025 года они, по данным следствия, затеяли ссору и драку друг с другом. В итоге кто-то вызвал полицейских.
Приехавшие на вызов правоохранители потребовали прекратить скандал, но в ответ на них набросились с кулаками. В итоге стражи порядка получили травмы.
— В зависимости от роли и степени участия в преступлении задержанных обвиняют по частям 1 и 2 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Следствие завершено, материалы направили в суд для рассмотрения по существу, — прокомментировали в СК.
