Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области двух братьев будут судить за нападение на полицейских

Дрались друг с другом, а потом напали на полицейских: на Дону будут судить двух братьев.

Источник: Комсомольская правда

В станице Вешенской Ростовской области завершили расследование дела о нападении на сотрудников полиции, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

Подозреваемые — двое братьев из Тарасовского района 17 и 27 лет. В ноябре 2025 года они, по данным следствия, затеяли ссору и драку друг с другом. В итоге кто-то вызвал полицейских.

Приехавшие на вызов правоохранители потребовали прекратить скандал, но в ответ на них набросились с кулаками. В итоге стражи порядка получили травмы.

— В зависимости от роли и степени участия в преступлении задержанных обвиняют по частям 1 и 2 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Следствие завершено, материалы направили в суд для рассмотрения по существу, — прокомментировали в СК.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.