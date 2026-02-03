В Ленинском районе сгорела машина, которой управлял подросток без прав

В селе Останино Ленинского района дотла сгорел автомобиль ВАЗ-2108. За рулем иномарки находился 17-летний житель Крыма. Как выяснили прибывшие на место сотрудники МВД, парень накопил деньги и купил себе машину. Водительских прав у крымчанина при этом, конечно же, не было.