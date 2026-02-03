Две погибшие в ДТП в Красноярском крае девочки были сестрами

Подростки учились в школе № 19 и лицее № 1 города Канска, где о них отзываются очень хорошо. Обе девочки планировали поступление в ведомственный вуз ФСИН. Одна из погибших занималась керлингом и жимом штанги, занимала призовые места на соревнованиях, участвовала в олимпиадах.