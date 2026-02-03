Ричмонд
Две погибшие в ДТП в Красноярском крае девочки были сестрами

Об этом рассказала подруга семьи.

Источник: Прокуратура Красноярского края

Девочки, ставшие жертвами аварии в Рыбинском районе Красноярского края, были двоюродными сестрами. Об этом корреспонденту krsk.aif.ru рассказала жительница Канска Ольга, дочь которой дружила с погибшими подростками.

По словам женщины, кузины росли и воспитывались вместе. После того, как родители одной из девочек умерли, сироту взяла под опеку родная тетя.

Подростки учились в школе № 19 и лицее № 1 города Канска, где о них отзываются очень хорошо. Обе девочки планировали поступление в ведомственный вуз ФСИН. Одна из погибших занималась керлингом и жимом штанги, занимала призовые места на соревнованиях, участвовала в олимпиадах.

«Для нас всех это очень большая потеря. Страшно представить, каково сейчас матери девочек, — рассказала Ольга. — Она воспитывала детей одна, без мужа. Тянула, как могла…».

Напомним, смертельная авария произошла 2 февраля и унесла жизни пяти человек. В больницах Красноярска и Канска сейчас находятся семь пострадавших подростков.