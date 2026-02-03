В Кишиневском лицее школьница предприняла попытку суицида: Девочка наглоталась таблеток из-за сильного стресса

Школьница попыталась покончить с собой из-за контрольной работы.
Инцидент произошел сегодня около 13:05 в одной из средних школ Кишинева, утверждают источники PulsMedia.MD, близкие к расследованию.
По предварительным данным, 13-летняя школьница попыталась совершить суицид, выпив горсть таблеток Нурофена. Она прибегла к отчаянному поступку из-за эмоционального состояния, в котором находилась перед прохождением контрольной работы.
На место происшествия была вызвана бригада медиков, оказавшая ей необходимую помощь. В настоящее время жизни девочки ничего не угрожает.
Случай задокументирован полицией.
