В Кишиневском лицее школьница предприняла попытку суицида: Девочка наглоталась таблеток из-за сильного стресса

Девочке вовремя оказали медпомощь, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Источник: Комсомольская правда

Школьница попыталась покончить с собой из-за контрольной работы.

Инцидент произошел сегодня около 13:05 в одной из средних школ Кишинева, утверждают источники PulsMedia.MD, близкие к расследованию.

По предварительным данным, 13-летняя школьница попыталась совершить суицид, выпив горсть таблеток Нурофена. Она прибегла к отчаянному поступку из-за эмоционального состояния, в котором находилась перед прохождением контрольной работы.

На место происшествия была вызвана бригада медиков, оказавшая ей необходимую помощь. В настоящее время жизни девочки ничего не угрожает.

Случай задокументирован полицией.

