Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за непогоды в Башкирии ввели ограничения движения на семи участках трасс

ГАИ Башкирии временно запретила движение грузовиков и автобусов на нескольких дорогах.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии из-за ухудшения погодных условий ввели временный запрет на движение грузового и пассажирского транспорта. Это сделано для обеспечения безопасности на дорогах.

Ограничения действуют на семи участках трасс:

— М-5 «Урал» (с 1194 по 1363 км);

— Уфа — Бирск — Янаул (с 67 по 214 км);

— М7 «Волга» (с 1171 по 1229 км);

— Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы (с 0 по 133 км);

— Бирск — Тастуба — Сатка (с 0 по 180 км);

— Дюртюли — Нефтекамск (с 0 по 87 км);

— Дюртюли — Бураево (с 0 по 63 км).

По предварительной информации, опубликованной пресс-службой Госавтоинспекции Башкирии, все ограничения будут действовать до 9:00 утра 4 февраля.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.