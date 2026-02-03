Из-за непогоды в Башкирии ввели ограничения движения на семи участках трасс

В Башкирии из-за ухудшения погодных условий ввели временный запрет на движение грузового и пассажирского транспорта. Это сделано для обеспечения безопасности на дорогах.
Ограничения действуют на семи участках трасс:
— М-5 «Урал» (с 1194 по 1363 км);
— Уфа — Бирск — Янаул (с 67 по 214 км);
— М7 «Волга» (с 1171 по 1229 км);
— Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы (с 0 по 133 км);
— Бирск — Тастуба — Сатка (с 0 по 180 км);
— Дюртюли — Нефтекамск (с 0 по 87 км);
— Дюртюли — Бураево (с 0 по 63 км).
По предварительной информации, опубликованной пресс-службой Госавтоинспекции Башкирии, все ограничения будут действовать до 9:00 утра 4 февраля.
