Часть потолка рухнула в коммуналке у станции метро «Чкаловская» в Петербурге

В одной из коммунальных квартир на Колпинской улице, что недалеко от станции метро «Чкаловская», внезапно рухнула часть потолка. Об этом сообщил 78.ru со ссылкой на очевидцев. Местная жительница Наталья пояснила, что в конце января обнаружила на полу своей комнаты кирпичи и дыру в потолке. Жилье расположено на последнем этаже, поэтому она предположила, что причиной такого происшествия мог стать ремонт на чердаке.