Часть потолка рухнула в коммуналке у станции метро «Чкаловская» в Петербурге

В одной из коммунальных квартир на Колпинской улице, что недалеко от станции метро «Чкаловская», внезапно рухнула часть потолка. Об этом сообщил 78.ru со ссылкой на очевидцев. Местная жительница Наталья пояснила, что в конце января обнаружила на полу своей комнаты кирпичи и дыру в потолке. Жилье расположено на последнем этаже, поэтому она предположила, что причиной такого происшествия мог стать ремонт на чердаке.
— По всему периметру чердака стоят мешки со строительным мусором, утеплителем и прочим. Судя по всему, кто-то там благополучно делает себе мансарду, — привел телеканал слова петербурженки.
Возмущенная жительница даром время не теряла и поспешила за объяснениями в ЖКС. Однако там ей заявили, что рухнул подвесной потолок. Такое объяснение ей пришлось не по душе, поэтому она обратилась за помощью в полицию, СК и администрацию Петроградского района.
