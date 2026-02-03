Ричмонд
Обвиняемого в убийстве мальчика в Петербурге доставили в Октябрьский суд

Обвиняемого в убийстве 9-летнего ребенка в Петербурге доставили в суд.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 фев — РИА Новости. Фигуранта дела об убийстве девятилетнего мальчика доставили в Октябрьский районный суд Петербурга, где ему должны избрать меру пресечения, передает корреспондент РИА Новости.

В понедельник СК возбудил уголовное дело об убийстве после исчезновения девятилетнего мальчика в Петербурге. По данным следствия, около 14.00 мск 30 января ребенок вышел из дома в Красносельском районе, сел в автомобиль к неизвестному и больше не выходил на связь. Мужчина, с которым контактировал мальчик, был задержан 2 февраля. Как сообщали в СК РФ, тело ребенка нашли в водоеме в Ломоносовском районе Ленинградской области. В настоящее время задержанному предъявлено обвинение в убийстве.