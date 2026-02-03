Обвиняемый в убийстве мальчика в Петербурге в суде признал свою вину

Ранее его задержали в Псковской области, мужчина признался в убийстве ребенка. Тело мальчика обнаружили 3 февраля в Ломоносовском районе Ленинградской области примерно в 10 км от дома Жилкина.
Ребенок пропал 30 января. После того как камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он сел в автомобиль мужчины у гипермаркета «Лента» на Таллинском шоссе, его местонахождение оставалось неизвестным. В поисках мальчика принимали участие сотрудники полиции и более 200 волонтеров.
По данным Следственного комитета, убийство ребенка произошло в автомобиле мужчины, ранее они были знакомы. Мальчик получил удар кулаком по голове, от которого скончался на месте.