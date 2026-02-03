ТАСС: в ТРЦ «Щелковский» в Москве произошло возгорание в вентиляции

«В ТРЦ “Щелковский” в Москве произошло возгорание в вентиляционном коробе», — сказал собеседник агентства.
Возгорание было ликвидировано, сообщили позднее в городском ГУ МЧС РФ.
«Огнеборцы ликвидировали возгорание в вентиляционном коробе. Пострадавших нет», — сказали в МЧС.
В оперативных службах агентству уточнили, что горел утеплитель. Из здания были эвакуированы 300 человек.
В пресс-службе «Щелковского» ТАСС добавили, что задымление произошло в одном из магазинов арендатора. Администрация превентивно провела эвакуацию посетителей. «На данный момент ситуация урегулирована. Все системы сработали штатно», — сказали там.