ТАСС: в ТРЦ «Щелковский» в Москве произошло возгорание в вентиляции

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Возгорание произошло в вентиляции ТРЦ «Щелковский» на востоке Москвы, сообщили ТАСС в оперативных службах.

Источник: РИА "Новости"

«В ТРЦ “Щелковский” в Москве произошло возгорание в вентиляционном коробе», — сказал собеседник агентства.

Возгорание было ликвидировано, сообщили позднее в городском ГУ МЧС РФ.

«Огнеборцы ликвидировали возгорание в вентиляционном коробе. Пострадавших нет», — сказали в МЧС.

В оперативных службах агентству уточнили, что горел утеплитель. Из здания были эвакуированы 300 человек.

В пресс-службе «Щелковского» ТАСС добавили, что задымление произошло в одном из магазинов арендатора. Администрация превентивно провела эвакуацию посетителей. «На данный момент ситуация урегулирована. Все системы сработали штатно», — сказали там.