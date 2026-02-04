В нескольких районах Омска прорвало трубы с водой

Сразу о нескольких коммунальных авариях вечером во вторник, 3 февраля, сообщили читатели Om1 Омск.
Первая из них случилась на Спортивном проезде, что между Домом печати и Цирком. По словам местных жителей, выплеснувшаяся на поверхность вода заледенела и залила проезжую часть. Это помешало не только автомобилистам, но и ребятам, которые занимаются в детском садике при гимназии 115: по словам автора ролика, занятия в школе отменили.
Сообщается также, что коммунальная авария на этом месте случилась более недели назад.
Другая авария произошла в паре остановок от первой. По информации телеграм-канала «Новый Омский форум», прорвало коммуникации на улице Потанина, около «Вкусно — и точки». Иронично, что в паре сотен метров отсюда находится здание Водоканала. В итоге проезжая часть на Потанина превратилась в неровный каток.
О третьей аварии нам в бот обратной связи сообщили подписчики. Она случилась на улице Омской, в районе остановки «17-я Линия». Прорыв на сетях случился ещё 1 февраля, однако Водоканал, по словам местных жителей, уже третьи сутки не может обнаружить колодец, из которого течёт вода.
Потоки воды залили прилегающие улицы. Как видно на снимках, некоторые машины примёрзли к дороге.
Отметим, что в ближайшие дни омичей ожидают сильные перепады температур.