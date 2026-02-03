«Раздули воздух из ничего»: убийца ребенка в Петербурге прокомментировал свой поступок

Петр Жилкин, который признался в убийстве девятилетнего ребенка в Санкт-Петербурге, обвинил журналистов в том, что они «раздувают воздух». С таким заявлением он выступил во вторник, 3 февраля, из зала суда.
— Раздули воздух из ничего, блин, — возмутился подозреваемый в убийстве.
По словам Петра Жилкина, публикации о нем и преступлении в СМИ привели к травле его дочери.
Сейчас в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга проходит заседание по делу об аресте подозреваемого в убийстве мальчика. Ранее стало известно, что 38-летний Жилкин следил за новостями в СМИ после похищения и убийства ребенка — осознав, что мальчика разыскивают полиция и волонтеры, он решил утопить тело и начал придумывать алиби.
В зале суда подозреваемый прячет лицо от камер журналистов, говорится в публикации.
Мальчик пропал в Петербурге 30 января. Он не вернулся домой, и родители забили тревогу. 2 февраля следователи завели уголовное дело об убийстве. В этот же день задержали подозреваемого Петра Жилкина. В ходе допроса он признался в преступлении. Он объяснил, что убил ребенка, потому что тот его якобы шантажировал.
При этом есть сведения и том, что в гибели ребенка могут быть косвенно замешаны и его родители. Подробнее о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».