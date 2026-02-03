«Раздули воздух из ничего»: убийца ребенка в Петербурге прокомментировал свой поступок

Мальчик пропал в Петербурге 30 января. Он не вернулся домой, и родители забили тревогу. 2 февраля следователи завели уголовное дело об убийстве. В этот же день задержали подозреваемого Петра Жилкина. В ходе допроса он признался в преступлении. Он объяснил, что убил ребенка, потому что тот его якобы шантажировал.