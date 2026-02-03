Ричмонд
Пожар произошел в ТРЦ «Щелковский» на востоке Москвы

В торговом центре «Щелковский», расположенном в столичном регионе Гольяново, произошел пожар. После случившегося из здания эвакуировали 300 человек. Об этом во вторник, 3 февраля, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве.

— Ликвидировано возгорание в вентиляционном коробе. Пострадавших нет, — говорится в материале.

В оперативных службах уточнили, что в здании загорелся утеплитель, передает ТАСС.

Ранее на Коломяжском проспекте в Санкт-Петербурге загорелся торговый центр «Капитолий», после чего из здания оперативно эвакуировали 500 человек. По данным журналистов, пожар произошел в ресторане «Гуси-лебеди», в вытяжке которого загорелись жировые отложения. В результате случившегося никто не пострадал.

29 января в коттеджном поселке Изумрудный в Новой Москве загорелся трехэтажный таунхаус. Позднее в МЧС России уточнили, что в одной из квартир загорелись личные вещи и мебель.