Пожар произошел в ТРЦ «Щелковский» на востоке Москвы

В торговом центре «Щелковский», расположенном в столичном регионе Гольяново, произошел пожар. После случившегося из здания эвакуировали 300 человек. Об этом во вторник, 3 февраля, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве.
— Ликвидировано возгорание в вентиляционном коробе. Пострадавших нет, — говорится в материале.
В оперативных службах уточнили, что в здании загорелся утеплитель, передает ТАСС.
Ранее на Коломяжском проспекте в Санкт-Петербурге загорелся торговый центр «Капитолий», после чего из здания оперативно эвакуировали 500 человек. По данным журналистов, пожар произошел в ресторане «Гуси-лебеди», в вытяжке которого загорелись жировые отложения. В результате случившегося никто не пострадал.
29 января в коттеджном поселке Изумрудный в Новой Москве загорелся трехэтажный таунхаус. Позднее в МЧС России уточнили, что в одной из квартир загорелись личные вещи и мебель.