Пожар произошел в ТРЦ «Щелковский» на востоке Москвы

Ранее на Коломяжском проспекте в Санкт-Петербурге загорелся торговый центр «Капитолий», после чего из здания оперативно эвакуировали 500 человек. По данным журналистов, пожар произошел в ресторане «Гуси-лебеди», в вытяжке которого загорелись жировые отложения. В результате случившегося никто не пострадал.