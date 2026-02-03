Шуров: напасть на гимназию в Уфе подросток мог из-за психических проблем

Записи и голосовые сообщения девятиклассника, напавшего на гимназию в Уфе, проанализировал врач-психиатр Василий Шуров. В беседе с aif.ru он обозначил три версии причин, толкнувших девятиклассника на преступление.
«Темп речи ускорен, он соскальзывает. Такое ощущение, что легкое маниакальное состояние, подросток недооценивает степень последствий. Поэтому у меня несколько версий. Первая, действительно, что у него есть определенные психические проблемы. Вторая, это возможно какой-то конфликт в школе», — рассказал эксперт.
Третья версия, по словам психиатра, связана с влиянием на подростка посторонних.
«Есть третья версия, что действуют определенные злоумышленники, которые находят этих проблемных подростков и докручивают их. Потому что что-то у нас участились очень сильно подобные истории. Буквально вчера я комментировал ситуацию, когда 17-летний напал на пожилую пару. Женщину убил, мужчину ранил. Там злоумышленники сопредельного государства его вели по телефону. Поэтому достаточно странная история. наверное, нужно проанализировать, почему у нас это все так глобально участилось на ровном месте», — объяснил Шуров.
3 февраля девятиклассник выстрелил из пластикового пневматического автомата в учителя и трёх одноклассников и взорвал петарду. В результате нападения никто не пострадал. Подросток взят под стражу. По факту ЧП ведется следствие.