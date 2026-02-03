Шуров: напасть на гимназию в Уфе подросток мог из-за психических проблем

«Есть третья версия, что действуют определенные злоумышленники, которые находят этих проблемных подростков и докручивают их. Потому что что-то у нас участились очень сильно подобные истории. Буквально вчера я комментировал ситуацию, когда 17-летний напал на пожилую пару. Женщину убил, мужчину ранил. Там злоумышленники сопредельного государства его вели по телефону. Поэтому достаточно странная история. наверное, нужно проанализировать, почему у нас это все так глобально участилось на ровном месте», — объяснил Шуров.