Во Франции 14-летний школьник напал с ножом на учительницу

Жизнь учительницы сейчас под угрозой, сообщил прокурор Тулона Рафаэль Баллан. «В последнее время между 14-летним мальчиком и его учительницей были напряженные отношения… Он, по-видимому, был зол на нее за то, что она сообщила о нем», — рассказал он и отметил, что эту версию еще предстоит подтвердить. Прокурор добавил, что на данном этапе «никаких религиозных или политических мотивов» нападения не выявили.