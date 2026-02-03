Что сказал обвиняемый в убийстве 9-летнего Паши из Петербурга в суде: Речь зашла о дочери

Обвиняемого в убийстве 9-летнего мальчика в Петербурге Петр Жилкин пожаловался на травлю своей 11-летней дочери. Об этом сообщает «КП-Петербург».
Мужчина рассказал, что разведен, и у него есть 11-летняя дочь. Он пожаловался, что его дочь «травят со всех сторон».
«Дочку сейчас травят со всех сторон, журналисты раздувают воздух», — сказал обвиняемый.
Сайт KP.RU ранее писал, что 3 февраля было обнаружено тело пропавшего 30 января 9-летнего мальчика в Ленинградской области. Подозреваемый в убийстве ребенка сначала отрицал все обвинения, но позже признал вину.
Суд в Санкт-Петербурге арестовал Жилкина, он проведет под стражей полтора месяца.
Тело мальчика было обнаружено в Симоновском ручье недалеко от деревни Большое Забородье. Мальчик был связан, а его личные вещи, включая одежду и рюкзак, находились рядом, частично вмерзшими в лед.