Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что сказал обвиняемый в убийстве 9-летнего Паши из Петербурга в суде: Речь зашла о дочери

Обвиняемый в убийстве 9-летнего мальчика в Петербурге: «Пресса раздувает воздух».

Источник: Комсомольская правда

Обвиняемого в убийстве 9-летнего мальчика в Петербурге Петр Жилкин пожаловался на травлю своей 11-летней дочери. Об этом сообщает «КП-Петербург».

Мужчина рассказал, что разведен, и у него есть 11-летняя дочь. Он пожаловался, что его дочь «травят со всех сторон».

«Дочку сейчас травят со всех сторон, журналисты раздувают воздух», — сказал обвиняемый.

Сайт KP.RU ранее писал, что 3 февраля было обнаружено тело пропавшего 30 января 9-летнего мальчика в Ленинградской области. Подозреваемый в убийстве ребенка сначала отрицал все обвинения, но позже признал вину.

Суд в Санкт-Петербурге арестовал Жилкина, он проведет под стражей полтора месяца.

Тело мальчика было обнаружено в Симоновском ручье недалеко от деревни Большое Забородье. Мальчик был связан, а его личные вещи, включая одежду и рюкзак, находились рядом, частично вмерзшими в лед.