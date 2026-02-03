«Лёд трещит по швам»: в Пионерском ребёнок провалился в полынью

«Люди всё равно далеко от берега гуляют, а лёд трещит по швам. Я шла, снимала видео, услышала крик, тут же развернулась и побежала к берегу. Какой-то малой в трещину провалился, его вытащили те, кто рядом был», — рассказала калининградка.