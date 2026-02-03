Жительница Англии не снимала линзы две недели и ослепла на один глаз

В Англии 36-летняя местная жительница ослепла на один глаз после того, как не снимала контактные линзы в течение двух недель, пишет Daily Mail.
По данным издания, Кэти Кэррингтон начала носить линзы в 17 лет. Со временем у нее появилась привычка не снимать их неделями подряд.
«Иногда я ужасно себя вела, носила их неделю или две подряд, ждала, пока глаза совсем пересохнут, а потом снимала и меняла. У меня довольно плохое зрение, поэтому я просто ненавидела тот факт, что просыпалась и ничего не видела», — рассказала она.
Однако в августе 2025 года Кэти Кэррингтон поняла, что «что-то пошло не так». По словам жительницы Англии, у нее «запульсировали глаза, и из них потекли слезы». На утро они начали болеть, а правый глаз перестал видеть.
Тем не менее через несколько недель лечения зрение Кэти Кэррингтон вернулось. По словам врачей, слепота была вызвана инфекцией. Теперь Кэти Кэррингтон больше не носит линзы.
