Жительница Англии не снимала линзы две недели и ослепла на один глаз

«Иногда я ужасно себя вела, носила их неделю или две подряд, ждала, пока глаза совсем пересохнут, а потом снимала и меняла. У меня довольно плохое зрение, поэтому я просто ненавидела тот факт, что просыпалась и ничего не видела», — рассказала она.