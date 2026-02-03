Жители Белгорода жалуются на отключение света после cерии взрывов

По сообщениям местных жителей, серия взрывов привела к отключению электроэнергии в ряде районов Белгорода и шести других населённых пунктах. Предварительно сообщается о как минимум пяти взрывах, на фоне которых звучала сирена воздушной тревоги. Системы противовоздушной обороны были задействованы для поражения воздушных целей. Официальных комментариев по данному инциденту пока не поступало.