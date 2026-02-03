Ричмонд
Жители Белгорода жалуются на отключение света после cерии взрывов

Белгород сотрясла череда мощных взрывов. В области немедленно введена ракетная тревога. Жители некоторых районов города столкнулись с отключениями электроэнергии, сообщает SHOT.

Источник: Life.ru

По сообщениям местных жителей, серия взрывов привела к отключению электроэнергии в ряде районов Белгорода и шести других населённых пунктах. Предварительно сообщается о как минимум пяти взрывах, на фоне которых звучала сирена воздушной тревоги. Системы противовоздушной обороны были задействованы для поражения воздушных целей. Официальных комментариев по данному инциденту пока не поступало.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник атаковал частный жилой дом в Белгороде. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

